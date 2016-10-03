Талибы начали наступление в Афганистане

Сегодня вооруженные силы «Талибана» атаковали позиции правительственных войск у города Кундуз. Взять его сходу боевикам не удалось, наступление увязло в позиционных боях. В отражении атаки участвовали вертолёты.

По словам представителя штаба Международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF), масштабы боестолкновений с талибами в провинциях Гильменд и Кундуз расширяются уже с лета. Что неудивительно в связи с определенной сезонностью активных боевых действий.

Считается, что в прошлом году взаимодействие армии и полиции было хуже, поэтому Кундуз и некоторые другие районы временно переходили в руки талибов. Особенно они стремятся взять под контроль провинцию Гильменд.

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