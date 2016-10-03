Индийскому премьеру отправили предупреждение с почтовым голубем

Почтовый голубь был перехвачен на индийской границе. Как выяснилось, птица несла послание, которое было адресовано премьер-министру страны Нарендре Моди.

Предполагается, что голубь был отправлен в Индию из Пакистана. Письмо, написанное на языке урду, содержало предостережение для индийского премьера. Неизвестный отправитель писал, что пакистанцы больше не те люди, какими они были в 1971 году, когда шла индо-пакистанская война. Теперь каждый житель Пакистана, даже маленький ребенок, готов до последнего вести войну против Индии.

Примечательно, что за два дня до этого были перехвачены воздушные шары, к которым были привязаны послания с аналогичными предостережениями.

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