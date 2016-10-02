Глава МИД Великобритании считает, что Африка - страна

Выступая в первый раз с речью на собрании Консервативной партии Великобритании, министр иностранных дел страны Борис Джонсон назвал Африку страной. Недопустимая , согласитесь, для его должности ошибка.

"Несмотря на все проблемы, продолжительность жизни в Африке поразительно выросла вместе с тем, как эта страна вошла в глобальную экономическую систему", - таким образом Джонсон обозначил улучшение условий жизни на континенте. Как сообщает британское издание Mirror, потом Джонсон серьезно добавил, что с 2000 году средняя продолжительность жизни в Эфиопии выросла с 47 лет до 64, а в Замбии – с 44 до 60 лет.

Читайте также:

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Российская Федерация может превратиться в страну-изгоя, лишиться расположения в мире, если не изменит свою политику в сирийском кризисе.

Все новости дня.