В Киеве разрисован свастикой памятник князю Владимиру

Второй раз за неделю вандалы предпринимают попытку испортить один из старейших символов украинской столицы, памятник князю Владимиру, что высится на крутом берегу Днепра в парке Владимирская горка.

Злоумышленники разрисовали памятник Владимиру Великому свастикой и надписью ПТН ПНХ. Возле скульптуры работают сотрудники коммунальных служб, а также полиция. Ранее 26 сентября вандалы вылили красную краску на постамент памятника.

Памятник Владимиру Великому — старейший скульптурный памятник Киева, сооружённый в 1853 году. Один из неофициальных символов города. Высится на крутом берегу Днепра в парке Владимирская горка.

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