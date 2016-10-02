Австрийский министр: Пора ЕС отказаться от антироссийских санкций

Министр сельского хозяйства Австрии Андре Руппрехтер в интервью местному изданию Österreich признался, что Евросоюзу пора искать пути выхода из санкционной политики в отношении Российской Федерации.

Андре Руппрехтер не только антироссийские санкции считает бесперспективными, он призывает Евросоюз пересмотреть или вообще отказаться от свободной торговли и инвестиционного партнерства (TTIP) между США и ЕС.

По мнению австрийского министра, ситуация с антироссийскими санкциями уже критическая, потому что Совет ЕС ввел эти санкции два года назад, но не предусмотрел, как из них выходить, передают РИА Новости.

Соглашение о свободной торговле с США министр вообще назвал неприемлемым для Австрии, сравнив это соглашение с мертвой лошадью, которую уже не нужно седлать.