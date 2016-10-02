Ученые доказали, что женщины должны спать дольше мужчин

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В Москве на остановке сбиты четыре человека, есть погибшие
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Минфин РФ: сигареты к 2019 год подорожают на 30 %
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На шоу в Китае погибли два канатоходца, еще один пропал без вести
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На ралли в Омске еще один автомобиль несколько раз перевернулся (ВИДЕО)
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Медведев ждет снижения ставок по ипотеке
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Российские фигуристы на турнире в Братиславе заняли весь пьедестал
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В Италии взрыв прогремел в баре в центре Милана, есть пострадавшие
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Сергей Собянин про Украину: Жители страны гораздо адекватнее властей
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На окраине Калуги легковушка насмерть сбила двух человек
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СМИ: Пентагон сотрудничал с пропагандистами "Аль-Каиды"
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Что после саммита
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Дело возбуждено по факту нападения на синагогу в центре Москвы
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Дети нашли в доме пистолет, трехлетний застрелил годовалого брата
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В ДНР и ЛНР началась подготовка ко всенародным выборам
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Крупное ДТП произошло на 32 км МКАД, есть пострадавшие
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Волейболистка Екатерина Гамова провела прощальный матч
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В Табасаранском районе Дагестана с раннего утра введен режим КТО
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Беларусь в 1,5 раза повысит тарифы на транзит российской нефти
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Один человек погиб в результате ДТП с автобусом фанатов ФК "Рейнджерс"
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Напавший на синагогу в Москве оказался психом из Подмосковья
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В Париже специально подожгли более 50 мотоциклов
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На Новолипецком меткомбинате погибли два человека. Обрушилась стена
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В Москве задержали мужчину, ворвавшегося в синагогу с канистрой бензина
|01.10 19:47
В Шотландии разбился автобус с болельщиками ФК "Рейнджерс", много раненых
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Пьяный москвич устроил стрельбу по прохожим, требуя лечь
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На северо-востоке Москвы полыхает пожар: горят гаражи
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Медведев - регионам: Вы там мобилизуйтесь и держитесь
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Голодец: уровень бедности в России устойчиво растет с 2014 года
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В аварии под Кемерово погибли семь человек
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В Германии опять бьют мигрантов