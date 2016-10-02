Ученые доказали, что женщины должны спать дольше мужчин

Человеческий мозг работает по-разному у представителей мужского и женского пола, доказала группа ученых из Великобритании. Поэтому женщины нуждаются в дополнительном времени для сна по сравнению с мужчинами.

Исследователи в ходе эксперимента с 950 добровольцами обоих полов фиксировали показания головного мозга подопытных и характеристики их нервной системы. Главной целью исследования было выяснить, насколько работа мозга зависит от участков, отвечающих за сон.

При решении сложных задач женщины задействуют оба полушария мозга, а мужчины - только одно. Получается, что женщины тратят больше энергии и чтобы ее восстановить, им необходим дополнительный сон. Правда, цифры ученые называют скромные: дамам требуется в среднем на 20 – 60 минут сна больше, чем мужчинам.