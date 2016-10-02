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//В мире

Жительница Британии призвала прекратить антироссийскую пропаганду

2 октября 2016, 13:49 [ «АН-онлайн» ]

Жительница Британии призвала прекратить антироссийскую пропаганду
фото: pixabay.com

Жительница Великобритании публично призвала остановить антироссийскую пропаганду. Женщина, которая представилась как Ивонн, слушала радио LBC и ее возмутило обсуждение катастрофы пассажирского малайзийского самолета "Боинг" на юго-востоке Украины.

Она дозвонилась в эфир и попросила ведущего прекратить пропаганду против России. Британка заявила, что президент России Путин "не самый лучший парень", но и не хуже правительства Соединенного Королевства, которое лезет во все конфликты.

"Мы растеклись по всему земному шару как масло, мы проводим интервенции по всему миру. Путин этого не делает. Мы как психи ввязываемся в войны", — высказала свое мнение в радиоэфире Ивонн.

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