Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила, список подозреваемых по делу о крушении пассажирского малайзийского самолета "Боинг-777" в Донбассе может быть утвержден к концу 2016 года.

Международная следственная группа ранее на этой неделе представила новый доклад с результатами расследования причинах авиакатастрофы в Донбассе. В докладе не были названы ответственные за крушение рейса MH17.

Джули Бишоп заявила австралийским СМИ, что список тех, кто, должны быть привлечены к ответственности, будет подтвержден к концу текущего года или к началу 2017. По ее словам, после этого должно начаться судебное преследование. Она подчеркнула, что виновные в катастрофе должны предстать перед трибуналом.

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