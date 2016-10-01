Эрдоган намерен вывести отношения с Россией на новый уровень

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерениях вывести отношения с Россией на новый уровень. Соответствующее заявление политик сделал сегодня в ходе открытия сессии парламента страны.

Как отметил Эрдоган, в настоящий момент с Россией идут переговоры по разным секторам - в области сельского хозяйства, энергетики, экономики и, конечно, туризма. "Мы планируем вывести наши отношения с Россией на прежний и даже более высокий уровень", – заявил турецкий лидер.

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