Опубликовано видео, на котором президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама уговаривает бывшего американского лидера Билла Клинтона поскорее сесть в самолет после визита в Израиль.

Находясь на борту самолета, Обама крикнул Клинтону: "Билл, идем!" Но реакции не последовало. Тогда Обама вышел на трап и повторил: "Идем! Мне надо домой". Тогда только Клинтон поднялся на борт, пожал руку коллеге, и они прошли в салон.

Барак Обама и Билл Клинтон приезжали в Израиль на похороны бывшего президента Израиля Шимона Переса 28 сентября. Видеозапись опубликовал телеканал CBS News.

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