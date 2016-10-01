Папа Римский отслужил мессу на стадионе имени известного советского футболиста Михаила Месхи в Тбилиси. Во время богослужения присутствовали 15 тысяч человек, в том числе президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

В ходе двухдневного визита в страну понтифик встречается с представителями католических благотворительных организаций и общины.

Торжественная месса на стадионе Тбилиси продолжалась два часа. «Получить божью благодать и донести ее до людей — главная миссия церкви», — заявил Папа Римский Франциск.

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