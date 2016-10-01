Захарова прокомментировала слова Джонсона о «мощном оружии» против России
1 октября 2016, 14:51 [ «АН-онлайн» ]
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором прокомментировала высказывание министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона о "мощном оружии" против России.
Борис Джонсон обвинил Россию в атаках на сирийские территории, в результате которых якобы гибнут мирные жители. По его словам, Запад изучает различные варианты оказания давления на Москву, и самое мощное оружие, которое он может использовать против России — это "стыд".
"Беспощадный Борис Джонсон. Просто порвал всех с утра. Представляю:
- Сергей Викторович, беда. У британцев против нас новое оружие появилось - стыд. В Сколково пока ничего такого не изобрели.
- Сергей Кужугетович, попробуйте давать солдатам коктейль из формотерола, триамцинолона, преднизола и преднизолона. Комплексное средство помогает избавиться от стыда и нарастить мышечную массу. Испробовано на американских теннисистках", - написала в Facebook Мария Захарова.
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