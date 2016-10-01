В США суд принял первый иск к Саудовской Аравии за теракты 11 сентября

Американка - вдова погибшего в результате терактов 11 сентября 2001 года мужчины - подала первый иск в городской суд Вашингтона против Саудовской Аравии. Женщина, потерявшая мужа, подала иск от своего имени и от имени дочери, которая так и не увидела своего отца.

11 сентября 2001 года гражданка США Стефани Росс ДеСимон была беременна. Отец девочки Патрик Данн погиб во время атаки на здание Пентагона в Нью-Йорке.

В исковом заявлении говорится, что Саудовская Аравия поддерживала «Аль-Каиду» (террористическая организация, запрещенная в России) и ее главаря Усаму бен Ладена.

Иск был подан в пятницу, 30 сентября. Ранее Конгресс США одобрил законопроект, дающий право семьям жертв терактов 11 сентября подавать иски против Саудовской Аравии, пишет Bloomberg. Конгресс принял закон, преодолев впервые за восемь лет президентства Барака Обамы наложенное им вето.

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