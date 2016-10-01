Керри признался, что русские его перехитрили

Госсекретарь США Джон Керри признался, что в сирийском вопросе его "перехитрили русские". Такое заявление глава американского МИД сделал в ходе закрытой встречи с представителями сирийской оппозиции в рамках 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября.

В распоряжении The New York Times оказалась видеозапись встречи. По данным издания, Керри несколько раз пожаловался своим собеседникам, что его позиция в сирийском вопросе "не была подкреплена серьезной угрозой силового решения конфликта".

Судя по записи, отмечает NYT, Джон Керри признается, что его перехитрили русские, выражает несогласие с решениями президента США Барака Обамы и заявляет, что Конгресс никогда не согласится на применение силы.

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