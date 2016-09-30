Трёхлетний ребёнок выиграл в лотерею миллион долларов

Трёхлетний новозеландец из города Крайстчерч стал победителем национальной лотереи, в которой принял участие автоматически после покупки его родителями акций компании Bonus Bonds всего на 250 долларов.

Конечно, выигрышем это назвать можно с натяжкой, поскольку сам юный счастливчик не приложил никаких усилий для победы. Чистая удача. Тем не менее, теперь он самый молодой победитель в истории лотереи, получивший миллион новозеландских долларов. Пусть даже посредством родителей, которым теперь можно не особо волноваться за обеспеченное будущее своего малыша. Родители утверждают, что всегда считали сына особенным, и вот первое чудо в его жизни произошло.

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