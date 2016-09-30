Два американских самолета-разведчика приблизились к границам РФ в Крыму

Два американских военных приблизились сегодня к российской границе в районе Крыма.

Западные Интернет-порталы, отслеживающие передвижения военной авиации во всем мире, зафиксировали, что стратегический самолет-разведчик RC-135V Военно-воздушных сил и патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил США P-8A Poseidon приблизились к крымскому побережью Черного моря и ведут разведывательные полеты.

Самолет RC-135V вылетел с авиабазы Суда-бей на Крите, P-8A Poseidon - с авиабазы Сигонелла на Сицилии.

Полет этих американских военных самолетов в воздушном пространстве над акваторией Черного моря пролегал над территорией Болгарии.

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