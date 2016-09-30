В Японии тонет танкер со щелочью, от которой можно ослепнуть

В Японии в порту Токуямакудамацу префектуры Ямагути тонет танкер "Ёвамару", перевозивший едкую щелочь - гидроксид натрия. При попадании этого вещества на кожу могут появиться ожоги, в глаза — слепота.

Российские специалисты успокоили: гидроксид натрия - не радиация, не топливо, поэтому сильно не навредит.

Представитель Тихоокеанского института биоорганической химии имени Елякова рассказал, что щелочь, находящаяся на борту танкера, представляет опасность только для местной акватории.

По данным японских СМИ, четыре человека - члены экипажа - спаслись с тонущего танкера и находятся в безопасности.

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