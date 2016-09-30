В посольстве России в Вашингтоне усилены меры безопасности из-за потенциальных акций экстремистов. Угроз никаких не было. Но несколько организаций призвали провести акции протеста 30 сентября, соединив их с традиционными для мусульман пятничными молитвами.

Из-за "Всемирного дня гнева" дипмиссия в Вашингтоне предупредила россиян, проживающих в США, о возможных угрозах.

МИД России призвал граждан РФ, находящихся или проживающих за рубежом, сегодня, 30 сентября, в пятницу проявлять разумные меры предосторожности из-за так называемого "Всемирного дня гнева и протеста" против нового витка боевых действий в сирийской провинции Алеппо.

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