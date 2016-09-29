Православного священника в Париже приняли за террориста

Курьезный случай произошел на вокзале во французской столице. Православный священник, сам того не желая, вызвал панику и стал причиной прекращения движения поездов.

Тревожный звонок поступил в полицию от одного из пассажиров. Он сообщил, что заметил на вокзале человека, похожего на исламского экстремиста. На место прибыли экстренные службы и бойцы спецназа, пассажиров эвакуировали из здания вокзала. Движение поездов было прекращено до окончания проверки. Выяснилось, что парижан напугал православный священник, из-за черного одеяния и бороды принятый ими за экстремиста.

Ранее во французском городе Сент-Этьен из католического собора были эвакуированы прихожане и служители из-за сообщения о находящихся внутри подозрительных лицах в мусульманской одежде.

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