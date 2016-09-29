Как сообщалось ранее, старшая дочь покойного президента Узбекистана Ислама Каримова не присутствовала на его похоронах. Столь публичное непочитание памяти отца породило множество слухов и домыслов.



"Фергана" в те дни писала, что 44-летняя Гульнара Каримова находится под домашним арестом и не имеет доступа к интернету. Последние ее публикации в соцсетях датируются 2014 годом. С тех пор ее не видели на публичных мероприятиях.

И вот казахстанский портал "Нур" со ссылкой на "достоверные источники и высокопоставленного чиновника", сообщает, что старшая дочь покойного президента Узбекистана находится в психиатрической клинике. Причины изоляции женщины в лечебное учреждение закрытого типа не уточняются.

Еще несколько лет назад Гульнару Каримову называли преемницей отца. Однако в 2013 году появилась информация о коррупционных скандалах международного характера, в которых оказалась якобы замешана «узбекская принцесса». После случившегося Ислам Каримов едва не отрекся от старшей дочери и запретил связывать ее личность со своей президентской деятельностью. После этого она потеряла политическое влияние в Узбекистане.

Напомним, Ислам Каримов скончался 2 сентября в возрасте 78 лет. На следующий день он был похоронен в своем родном городе Самарканде на кладбище, где покоятся его родители. На траурной церемонии присутствовали вдова узбекского лидера и его младшая дочь, 38-летняя Лола Каримова.



