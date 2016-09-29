Российский генерал сообщил о нестабильной обстановке на границах СНГ

Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов оценил обстановку на внешних границах СНГ далекой от стабильности.

Российский генерал на заседании комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ призвал страны содружества расширять сотрудничество в обороне и безопасности для борьбы с терроризмом. По словам Герасимова, "стоит совместная задача не допустить распространения терроризма на пространство СНГ", - сообщает РИА Новости.

Начальник Генштаба ВС РФ напомнил, что концепция военного сотрудничества стран СНГ предусматривает укрепление вооруженных сил, обеспечение национальной безопасности, развитие добрососедских отношений. Учения разного уровня, проходившие в 2016 году, свидетельствуют о больших возможностях и перспективах военного сотрудничества стран СНГ.