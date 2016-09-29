Маккейн приветствует угрозу Керри прекратить сотрудничество с Россией

Американские сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм поддержали заявление госсекретаря США Джона Керри о возможном прекращении сотрудничества с Россией по сирийскому урегулированию.

После вчерашних переговоров Керри с главой МИД России Сергеем Лавровым госдепартамент сообщил, министр иностранных дел Соединенных Штатов сказал в разговоре с российским коллегой, что США начали подготовку к прекращению сотрудничества с Россией по Сирии и намерены реализовать это, при условии, если Россия не поможет остановить наступление войск президента Сирии Башара Асада в Алеппо, - сообщает РИА Новости.

Сенаторы назвали заявление Керри "настоящим сильным ходом американской дипломатии". По их мнению, госсекретарь по прозвищу "без иллюзий" высказал угрозу, которой русские больше всего боялись — прекращение двусторонних переговоров США и России по Сирии.

Заявление Керри прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, искренность своих намерений в Сирии должны доказывать США со своими партнерами, а не Россия.

Читайте также:

Госдеп попытался запугать Москву атаками экстремистов российских городов

Захарова: Вашингтон скоро доиграется