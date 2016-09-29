Лавров и Керри обсудили ситуацию в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров 28 сентября провел телефонные переговоры с Государственным секретарем США Джоном Керри. Главы внешнеполитических ведомств России и Америки выразили обеспокоенность положением в Сирии, в первую очередь, в Алеппо.

Лавров в ходе разговора с Керри вновь обратил внимание на то, что целый ряд антиправительственных формирований, которых в США считают «умеренными», не только отказался следовать российско-американской договоренности от 9 сентября по закреплению перемирия и обеспечению гуманитарного доступа, но вместо этого сливается с «Джабхат ан-Нусрой», воюя против сирийской армии рядом с этим подразделением «Аль-Каиды» (эти террористические организации в России запрещены).

Лавров призвал с скорейшему выполнению давнего обязательства США об отмежевании ориентированных на Вашингтон отрядов оппозиции от террористических группировок и недопустимость попустительства экстремистам, - сообщается на сайте МИД РФ.

Лавров и Керри обсуждали возможности воздействия на ситуацию в Алеппо через возвращение к базовым принципам российско-американских договоренностей по содействию сирийскому урегулированию.

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