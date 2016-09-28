Ряд СМИ процитировал слова пресс-секретаря партии “Каталонская солидарность за независимость” Хосе Энрике Фолька, который заявил, что Каталония не поддерживает позицию Испании и в целом Евросоюза относительно Крыма.

Если по результатам референдума, запланированного на будущий год, Каталония получит независимость, то поддержит присоединение Крыма к России. По словам Фолька, у Каталонии нет причин не признавать Крым российской территорией, поскольку его жители на референдуме изъявили желание присоединиться к Российской Федерации.

Кроме того, после обретения независимости Каталония готова отказаться от антироссийских санкций. Фольк выразил мнение, что вопросы внешней политики нужно решать с помощью переговоров, а не ограничений, от которых страдают, в первую очередь, рядовые граждане.

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