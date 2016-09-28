Президент США Барак Обама выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Израиля Шимона Переса. В соболезновании американского президента, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что Барак Обама рад возможности назвать Шимона Переса своим другом.

Обама отметил, что Шимон Перес был сущностью Израиля и его духа борьбы за независимость. Глава Белого дома уверен, что американцы в долгу у бывшего израильского президента, которой внес большой вклад в развитие дружественных отношений между двумя странами.

В Израиле сегодня все телеканалы сообщили о смерти бывшего президента Шимона Переса. Его похоронят 30 сентября.

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