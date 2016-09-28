Абэ: Япония намерена договориться с Россией о четырех Курильских островах

Япония намерена развивать переговоры с Россией, договориться о возврате четырех южнокурильских островов и заключить мирный договор между двумя странами.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что в декабре текущего года он планирует на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсудить "в тихой обстановке" вопросы в самых широких областях, в том числе, "экономику, решить вопрос о возвращении четырех островов и заключить мирный договор".

Напомним, Абэ в начале сентября посетил Владивосток. В ходе визита в Россию он заявил о необходимости "начать новую эпоху в японско-российских отношениях".

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