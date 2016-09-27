Украинские аграрии потребовали от Порошенко восстановить отношения с Россией

Более 1000 сотрудников крупнейшего в Запорожской области агрохолдинга «Степной» обратились с требованием к президенту страны Петру Порошенко восстановить экономические отношения с Россией.

Как говорится в требовании, украинское правительство не смогло добиться увеличения экспортных квот основной аграрной продукции в Европу. А экспортный рынок России потерян. Такая ситуация ведет к сокращению производственных мощностей и "ставит под угрозу будущее сельскохозяйственной и животноводческой отрасли Украины в целом".

Ранее украинский лидер Петр Порошенко отозвался о закрытии доступа на российский рынок украинских товаров как об акте экономической агрессии, приведшем к стремительному падению на Украине уровня жизни. Он оценил потери Украины от закрытия российского рынка в $15 млрд

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