Нью-йоркский пожарный погиб в результате взрыва подпольной нарколаборатории

В Нью-Йорке во время тушения пожара в подпольной нарколаборатории произошел взрыв, в результате которого пострадали четверо сотрудников полиции и начальник пожарной части. От полученных травм пожарный скончался.

Пожар возник в одной из квартир двухэтажного дома. В процессе тушения пожарные обнаружили в квартире нарколабораторию и вызвали полицию. Около ста человек потребовалось для того, чтобы устранить возгорание, однако когда огонь полностью потушен, в квартире произошел взрыв.

Очевидцы сообщают, что взрыв был такой силы, что содрогнулись соседние здания. В результате травмы разной степени тяжести получили пятеро человек - четверо полицейских и пожарный, который скончался в больнице.

По предварительной версии, взрыв могли вызвать находившиеся в лаборатории химикаты.

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