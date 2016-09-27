Евросоюз будет помогать каждый месяц финансово беженцам в Турции

Евросоюз выдаст сирийским беженцам в Турции банковские карты. Ежемесячно с октября мигрантам будут выплачивать 30 евро. Это часть пакета помощи в 3 млрд евро, обещанной ЕС Турции за сделку по мигрантам.

Христос Стилианидис, еврокомиссар по кризисному управлению и гуманитарной помощи, отметил, что Евросоюз пошёл на беспрецедентные меры, но они стали ответом на мощнейший миграционный кризис. Деньги должны дать беженцам "ощущение нормальности", заявил еврокомиссар.

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