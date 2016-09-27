Минобороны о сближении самолетов ВКС с исландским лайнером: плод фантазии

В Министерстве обороны России прокомментировали заявление Исландии о якобы опасном сближении российских самолетов дальней авиации с пассажирским лайнером над акваторией Норвежского моря.

Как заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, эти сообщения - не более чем плод личной фантазии исландских пилотов и дипломатов. Он отметил, что они даже путаются в сведениях о типах и количестве якобы увиденных ими российских самолетов.

На самом деле российские стратегические бомбардировщики Ту-160 следовали по маршруту патрулирования с включенными транспондерами на значительном безопасном удалении от гражданских самолетов и без пересечения воздушных трасс, и при этом на некоторых участках сопровождались истребителями ВВС стран НАТО.

Напомним, пилот исландского пассажирского авиалайнера заявил, что экипажи бомбардировщиков ВКС России якобы опасно сблизились с его самолетом, следовавшим из Рейкьявика в Стокгольм. МИД Исландии намерен заявить протест по этому поводу.



