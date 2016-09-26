Порошенко прокомментировал решение комитета ЕП по безвизовому режиму

Президент Украины Петр Порошенко назвал лучшим подарком на день рождения результат голосования по безвизовому режиму для украинцев комитета Европарламента. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Порошенко сегодня празднует свой 51 день рождения.

Как ранее сообщалось, обещаемый два года властями Украины народу безвизовый режим всё-таки стал на шаг ближе. Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам в понедельник проголосовал за его предоставление.

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