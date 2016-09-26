500-метровый радиотелескоп FAST (его площадь - 30 футбольных полей), который запустили в китайской провинции Гуйчжоу, стал самым большим в мире. Ученые не скрывают: прибор нужен для поиска инопланетян.

Среди основных задач нового телескопа - поиск сигналов внеземных цивилизаций и изучение пульсаров, передает сайт nat-geo.ru.

Концепция радиотелескопа с 500-метровой апертурой (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope, FAST) и рабочим диапазоном радиочастот 70 МГц - 30 ГГц разрабатывалась с 1994 года, но строительство началось лишь в 2011 году.

Ранее собщалось, что из-а строительства телескопа пришлось переселить большое количество человек, поскольку успешная работа сверхчувствительного прибора требует полного радиомолчания в радиусе 5 километров. Местные жители в количестве 8000 человек построили новые дома в 10 километрах от телескопа. Правительство им это компенсировало: людям выдали по 12 000 юаней ($1837) на человека.