Аваков потребовал от украинцев безоговорочного подчинения полиции

Арсен Аваков, занимающий должность министра внутренних дел, заявил, что граждане Украины должны безоговорочно подчиняться сотрудникам полиции.

По словам чиновника, подчинение представителям власти должно стать социальной нормой, обусловленной укоренившейся в сознании граждан мыслью о правоте полицейского и правильности его действий. Только в этом случае возможна эффективная работа правоохранительных органов и снижение роста преступности в стране. Аваков также предложил закрепить эту норму поведения на законодательном уровне.

Такое заявление Аваков сделал после задержания водителя, расстрелявшего двух полицейских в городе Днепропетровске (переименован в Днепр).

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