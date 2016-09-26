На авиабазу Хмеймим в Сирии приехали российские артисты

В минувшее воскресенье на авиабазе Хмеймим говорили музы: большой концерт для военнослужащих устроили российские артисты. С новой программой приехал заслуженный артист России Александр Левшин.

На авиабазе Хмеймим каждые выходные проходят культурные мероприятия, в этот раз концерт устроили Александр Левшин и Дом офицеров Западного военного округа. Сценой и залом артистам служила огромная палатка.

Российским летчикам показали свои номера ансамбль песни и пляски "Белые ночи", выступили заслуженные артисты России Ирина Смолина и Николай Поздеев, а также автор и исполнитель Виталий Аксенов. Репертуар был разный: военный, патриотический, эстрадные номера. Начальник Дома офицеров Западного военного округа Наталья Богатырева сообщила, что в Сирии коллектив уже был в ноябре 2015 года, передает ТАСС.