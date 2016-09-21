У Верховной Рады стучат касками против закрытия шахт

Полторы сотни рабочих закрывающихся шахт вышли сегодня к зданию Верховной Рады на акцию протеста. Её поддержали профсоюзы железнодорожников, медицинских работников, бортпроводников и металлургов Украины.

Участники акции возмущены не только закрытием шахт, но также отсутствием чёткой энергетической стратегии, поддержки торфо-угледобывающих предприятий. Задержки по зарплате становятся нормой, несмотря на объявления министром об их погашении. Протестующие не только стучали касками, как в своё время российские шахтёры в Москве, но и требовали срочно принять изменения в бюджет Украины для законодательной поддержки своей отрасли и частичного покрытия расходов по добыче угля.

Это далеко не первая подобная акция протеста шахтёров в Киеве. Известно, что в августе один из них, Виктор Трифонов, даже пытался совершить акт самосожжения в здании Министерства энергетики.

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