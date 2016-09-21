Трутнев: Россия и Япония могут начать развивать сотрудничество на Курилах

Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что Россия и Япония могут начать развивать сотрудничество на Курильских островах.

Полпред рассказал, что власти Японии выразили заинтересованность в экономическом сотрудничестве с Россией. Трутнев напомнил, что в японском правительстве учреждена должность министра по развитию экономических отношений с Россией. По его словам, "действия японского правительства сегодня достаточно красноречивы", а у министра Хиросигэ Сэко "действительно конкретные планы".

Юрий Трутнев подчеркнул, что Курилы — это часть территории России, близкая к Японии, и очевидно, что сотрудничество между двумя странами может развиваться и на Курильских островах.

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