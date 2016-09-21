Военное командование Швеции вчера призвало военнослужащих быть более бдительными в связи с растущим количеством эпизодов, свидетельствующих о "шпионской активности" на шведской территории.

Как пишут местные СМИ, недавно граждане России пытались в пабе выведать секреты НАТО. Дело было в городе Лулео. Россияне подошли к военному и, требуя от него информации о проводившихся в это время военных учениях, шантажировали офицера, показывая имевшиеся у них фотографии его семьи.

Отмечается, что подобные случаи были зафиксированы и в других городах Швеции. Похожий случай произошел на шведском острове Готланд в Балтийском море. Некие мужчины на машине с иностранными номерами приехали к местным военным и начали выяснять у сотрудников НАТО об их работе.

Открыта "горячая линия" для бдительных граждан, которые захотят сообщить о других подобных подозрительных фактах.

Другие новости "в мире".

Все новости дня.