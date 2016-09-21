В шведском баре "русские шпионы" пытались что-то выведать у офицера НАТО
21 сентября 2016, 16:07 [ «АН-онлайн» ]
Военное командование Швеции вчера призвало военнослужащих быть более бдительными в связи с растущим количеством эпизодов, свидетельствующих о "шпионской активности" на шведской территории.
Как пишут местные СМИ, недавно граждане России пытались в пабе выведать секреты НАТО. Дело было в городе Лулео. Россияне подошли к военному и, требуя от него информации о проводившихся в это время военных учениях, шантажировали офицера, показывая имевшиеся у них фотографии его семьи.
Отмечается, что подобные случаи были зафиксированы и в других городах Швеции. Похожий случай произошел на шведском острове Готланд в Балтийском море. Некие мужчины на машине с иностранными номерами приехали к местным военным и начали выяснять у сотрудников НАТО об их работе.
Открыта "горячая линия" для бдительных граждан, которые захотят сообщить о других подобных подозрительных фактах.
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