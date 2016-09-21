В Верховной Раде заговорили о конституционном особом статусе Донбасса
21 сентября 2016, 16:25 [ «АН-онлайн» ]
Свой вариант синхронизации вопросов политики и безопасности в Донбассе озвучил депутат «Оппозиционного блока» Верховной Рады Сергей Дунаев, раскритиковав власти страны за невыполнение минских соглашений.
Свои пять пунктов стабилизации на Донбассе он связывает с предложениями французского министра Жана-Марка Эйро. В программе украинского депутата изменения в Конституции по особому статусу отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, против чего выступают все провластные и радикальные силы. Второе – отвод войск и вооружений от линии соприкосновения. По словам Дунаева, только после демилитаризации и амнистии всех участников вооружённого конфликта возможно будет провести легитимные выборы на территориях нынешних ДНР и ЛНР.
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