В Китае маламут переплюнул корги Шувалова

Сын одного из самых богатых людей Поднебесной по версии Forbes, занимающегося недвижимостью, в очередной раз шокировал мир покупками для своей собаки. На сей раз маламут получил в подарок восемь айфонов последней модели. Стоимость каждого из них – около тысячи долларов. Какова дальнейшая судьба гаджетов – пока неизвестно. Вероятно, они будут каким-то образом развлекать Коко.

Фото собаки Коко, которая слегка как бы приобнимает новые коробочки (возможно, с гаджетами внутри), появилось на китайском сервисе микроблогов. В соцсети у маламута есть собственная страничка и почти 2 миллиона подписчиков.

Кстати, у собаки уже есть iWatch. Две штуки. Сын миллиардера тогда заявил в шутливой форме от имени Коко, что «должно было быть четверо часиков – на каждую лапку, но это было бы слишком».

Стоит ли говорить о том, что собака летает на частном самолете и личный шофер отвозит ее в роскошные апартаменты.

28-летний китаец – самый завидный жених страны. Говорят, при выборе спутницы его прежде всего волнует размер ее груди. Отец молодого человека считает, что нравственные принципы сына подпортило влияние Запада – тот учился в Лондоне.

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