Неподалеку от Дамаска сбили самолет ВВС Сирии

В среду днем, 21 сентября, к востоку от Дамаска потерпел крушение самолет сирийских ВВС.

Согласно данным, предоставленным агентством Reuters, воздушное судно упало в районе Эль-Каламун по неустановленной причине. Есть предположение, что самолет ВВС Сирии был сбит, однако не следует исключать возможность технической неисправности.

Сейчас нет никакой информации о судьбе пилота. На место крушения выехали специалисты, которые установят все обстоятельства случившегося.

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