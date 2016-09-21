Более десяти полицейских пострадали от рук протестующих из-за убийства чернокожего в США

Убийство афроамериканца породило беспорядки, в которых пострадало более десятка полицейских.

43-летний житель города Шарлотт был убит у своего автомобиля. Выстреливший в него полицейский утверждал, что мужчина держал оружие. Семья погибшего утверждает, что у мужчины не было при себе оружия - в руках у него была книга, поскольку он ожидал возвращения сына из школы.

Этот инцидент породил волну беспорядков. На улицы города вышли десятки жителей. Они заблокировали одну из центральных магистралей и вступили в потасовку с полицией. Стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ. В данный момент сообщается о двенадцати пострадавших полицейских.

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