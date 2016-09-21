Северная Корея вновь готовится к ядерному испытанию

Южнокорейские военные сообщили сегодня о том, что в скором времени КНДР может провести еще одно подземное ядерное испытание.

Об этом свидетельствует повышенная активность на полигоне в Северной Корее. Как сообщает агентство "Ренхап", проведение нового ядерного испытания или запуска ракеты дальнего радиуса действия может состояться до 10 октября - в этот день отмечается 68-ая годовщина основания Трудовой партии Кореи.

Чиновник в военном ведомстве Южной Кореи отметил, что маскировочный купол, который был поднят, чтобы скрыть пятое ядерное испытание КНДР, так и не опустили.

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