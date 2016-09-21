Эрдоган заверил Порошенко, что позиция Турции насчет Крыма останется неизменной

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что позиция Турции в вопросе присоединения Крыма к Российской Федерации останется неизменной. Такое заявление он сделал в рамках встречи с украинским президентом Петром Порошенко.

По словам Эрдогана, Турция в дальнейшем будет по-прежнему оказывать поддержку Украине относительно восстановления ее территориальной целостности. Также турецкий президент заверил, что возобновление отношений с Москвой не скажется на позиции турецкого правительства по крымскому вопросу.

Стороны также обсудили вопросы дальнейшего углубления сотрудничества, в том числе в сфере торговли.

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