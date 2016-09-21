Аномальная жара в Японии: за неделю госпитализированы более 500 человек

За минувшую неделю не менее 563 человек были экстренно госпитализированы в Японии с тепловыми ударами из-за аномальной жары на территории страны.

Об этом сообщили в главном пожарном управлении Японии, которое также выполняет роль МЧС. Как уточняет ТАСС, на большей части территории страны невероятная жара уже спала, но в южных регионах температура по-прежнему достигает тридцати градусов Цельсия.

Отметим, что на прошлой неделе в различные медицинские учреждения Японии с тепловыми ударами попали не менее 1500 местных жителей.

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