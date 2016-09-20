Обама: Россия возвращает былую славу силой

Во время выступления на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент США Барак Обама упрекнул Россию в излишнем, по его мнению, применении силы для «возвращения былой славы».

Заявление американского лидера особо сенсационно выглядело на фоне контекста всей речи, главным тезисом которой стала недопустимость для США «навязывать свою модель управления другим странам».

На контрасте с якобы «смирной и невоинственной» Америкой Россия, как считает Барак Обама, «пытается вернуть былую славу силой». Правда, Обама никак свой странный тезис не раскрыл.

Ранее президент России Владимир Путин многократно заявлял, что Москва открыта к конструктивному диалогу со всеми странами, в том числе и с США, и стремится к миру.