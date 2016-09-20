Сергей Лавров пошел в ООН пешком, потому что Обама туда ехал

Глава МИД РФ Сергей Лавров вынужден был идти на заседание в штаб-квартиру ООН пешком, так как на Манхэттене возникла гигантская пробка: дорогу перекрыли из-за кортежа президента США Барака Обамы.

После заседания Международной группы поддержки Сирии (МГПС) глава российского МИДа Сергей Лавров выдвинулся пешим ходом в штаб-квартиру ООН. Об этом сообщила на своей страничке в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Манхэттен перекрыли под Обаму. Лавров не стал ждать в пробке и пошел в ООН пешком», - написала Захарова..

Ранее СМИ сообщали, что Обама опоздал на свое выступление на заседании Генассамблеи ООН.