На Филиппинах жестоко убили дочь британского лорда

На Филиппинах обнаружили жестоко убитой дочь беглого лорда из Великобритании.

Мария Мойнихан стала жертвой "войны с наркотиками", которая в настоящий момент проводится на территории Филиппин. Как сообщает CNN, ссылаясь на данные полиции, рядом с телом дочери лорда была оставлена надпись "Продавец наркотиков для знаменитостей. Ты следующая".

В департаменте полиции страны уточнили, что девушку ранее задерживали за употребление наркотических веществ, однако обвинений в распространении запрещенных препаратов ей не предъявляли.

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