Жительница Финляндии готовила массовый теракт в школе

Сотрудники полиции Финляндии задержали молодую женщину, которая подозревается в подготовке массового теракта в одной из школ.

Задержание было произведено еще 15 сентября, однако информация появилась лишь сегодня. В минувшее воскресенье суд принял решение оставить подозреваемую в подготовке массового теракта под стражей. Газета Iltalehti уточняет, что речь идет о 21-летней жительнице города Хельсинки.

В полиции заметили, что расследование дела только началось, поэтому ведомство не готово предоставить сейчас более подробную информацию.

Читайте также:

Подозреваемого в подготовке теракта задержали в Самаре

В Екатеринбурге арестованы подозреваемые в подготовке серии терактов



