Евросоюз не признает выборы в Госдуму на территории Крыма

Евросоюз не признает проведение в Крыму выборов в Госдуму России, считая незаконным присоединение полуострова к России, заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

Он также отметил, что в наблюдении за выборами в Крыму не участвовали ни наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ, ни дипломаты из стран-членов ЕС.

Ранее сообщалось, что французские власти отказались признать законность выборов, проведенных в Крыму. Такое заявление сделал Александр Жиоржини, занимающий пост заместителя представителя французского министерства иностранных дел.





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