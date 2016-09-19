Десятки тысяч учителей Турции подозревают в связях с террористами

Турецкие власти уволили около 28 тысяч учителей, подозреваемых в связях с террористами. Об этом заявил вице-премьер страны Нуреттин Джаникли. Более 9 тысяч педагогов были временно отстранены от работы.

Джаникли также отметил, что 455 учителей, ранее отстраненных от работы, были восстановлены в должности.

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